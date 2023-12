ADRIA - Il sindaco Massimo Bobo Barbujani è tornato a casa. Il primo cittadino è stato dimesso nel tardo pomeriggio di ieri dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Sarà però fondamentale per lui un buon periodo di riposo. Il sindaco nella notte tra il 27 e 28 novembre ha avuto una piccola perdita ematica cerebrale. Da qualche giorno, Barbujani, forse sotto stress per una serie di impegni e sotto pressione per le ultime vicende politiche, non stava molto bene; accusava mal di testa e vertigini. Era appena rientrato a palazzo Tassoni dopo un periodo di convalescenza post influenzale.

APPRENSIONE

La notizia del suo ricovero al nosocomio rodigino aveva fatto presto il giro della città ma è stato il sindaco stesso a rassicurare i suoi fidati collaboratori sulle sue condizioni di salute, inviando loro diversi messaggi tramite Whatsapp. Messaggi dello stesso tenore sono stati inviati anche nelle chat dei componenti la sua maggioranza e della lista civica Bobosindaco nei giorni successivi al ricovero in ospedale a Rovigo. Al sindaco Barbujani erano giunti da tutti i partiti politici gli auguri di pronta guarigione.