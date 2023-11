ADRIA - Sta già meglio il sindaco Massimo Bobo Barbujani e il problema che l'ha costretto al ricovero, all'ospedale di Rovigo sembrerebbe essere in via superamento, viene curato con farmaci ed è escluso un intervento chirurgico. Sarà però fondamentale una buon periodo di riposo. Il primo cittadino, nella notte tra lunedì e martedì 28 novembre, avrebbe avuto una piccola perdita ematica sottocutanea cerebrale. Da qualche giorno, forse sotto stress, non stava molto bene; accusava mal di testa e vertigini. Era appena rientrato a palazzo Tassoni dopo un periodo di convalescenza post influenzale.

La notizia del suo ricovero al nosocomio rodigino ha fatto presto il giro della città ma è stato il sindaco stesso a rassicurare i suoi fidati collaboratori sulle sue condizioni di salute, inviando verso le dieci un messaggio Whatsapp. Legambiente che ieri mattina avrebbe dovuto consegnare "una specie di tapiro" al sindaco, dopo il taglio dei pini di corso Garibaldi, ha deciso di annullare l'iniziativa.