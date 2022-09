Rugby Rovigo: tifosa anonima regala l'abbonamento a chi non ha i soldi per permetterselo

«Se raggiungiamo quota 1000, agli abbonati penso di regalare l’ingresso a Rovigo-Fiamme Oro dell’11 febbraio, ultimo turno di Coppa Italia».

Il presidente Francesco Zambelli lancia l’idea durante la presentazione della campagna abbonamenti della FemiCz Rugby Rovigo. Un premio a chi si abbona, se si raggiungerà l’obiettivo annunciato da anni. «I prezzi sono rimasti invariati. La scorsa stagione gli abbonati sono stati 700, il numero più alto, anche dell’anno di Mirco Bergamasco - continua il presidente dei Bersaglieri - Raggiungere quota 1.000 è modo per qualificare la squadra dentro e fuori dal campo. È la premessa per stare ad alto livello. È un messaggi al Comune perché ci assista nei lavori allo stadio e alla Fir perché tenga conto che a Rovigo c’è una realtà, capofila di un territorio, che aspira a rappresentare al meglio il rugby italiano».

La campagna abbonamenti per il Peroni Top 10 si chiama “Il viaggio continua”. Ha come foto Matteo Ferro e Lautaro Casado Sandri che guardano l’orizzonte. Partirà lunedì con la prelazione per gli abbonati 2021/22, in segreteria. Dal 3 ottobre acquisto aperto a tutti, online o in segreteria.



I prezzi degli abbonamenti (un euro di prevendita): Tribuna Est 90 euro, Ovest 105 e Vip 240; Club Est 50 euro (riservato a Rossoblù per sempre, old, tesserati rugby club polesani Monti, Villadose, Frassinelle, Badia, Rosolina, Este, Cus Ferrara), Club Ovest 60 (riservati agli stessi tesserati); Young (dai 12 ai 18 anni non compiuti) 35 euro; Under 12 gratis. Ogni appassionato potrà acquistare un totale di 5 abbonamenti dando i nominativi.

Tutte le partite del Top 10 verranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma online a pagamento ElevenSports.it. Chi si abbona alla Rugby Rovigo riceverà un codice sconto personale di ElevenSports per seguire il campionato. Lo sconto verrà applicato all’abbonamento annuale.

Segreteria aperta per la vendita degli abbonamenti dalle ore 16 alle 20, dal lunedì al venerdì.



ANONIMA BENEFATTRICE

Successivamente partirà “TifiAMO Insieme”, iniziativa realizzata grazie al supporto di un’appassionata dei rossoblù, che metterà a disposizione 20 abbonamenti da regalare a coloro che presentano difficoltà economiche in questo perido di aumento delle bollette e in genere dei costi della vita. Un progetto per l’inclusione sociale, per lo sport come strumento di aggregazione e aiuto. Attraverso un sistema online, che verrà comunicato nei prossimi giorni, i primi 20 tifosi che comunicano un reddito Isee inferiore a 9.300 euro potranno richiedere l’agevolazione. «La società vuole ringraziare la tifosa, che vuole restare anonima».