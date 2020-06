Rovigo Calcio, Ercolini e Marini nello staff tecnico per il settore giovanile

ROVIGO - Si amplia l'organico del Rovigo Calcio in vista della nuova stagione. Il settore giovanile ha ricevuto il sì di Bernardo Guariento che andrà ad affiancare Bruno Bernardinello.



Il presidente del vivaio Luca Reale ha presentato agli allenatori Luca Ercolin nuovo coordinatore dell'attività di base per la stagione 2020/21. "In questo periodo di ripresa dell'attività bisogna iniziare ad adeguarsi in quello che è il concetto di pallone e ragazzino, mettendoci magari un po' di fantasia e attuando nuove proposte lavorative per la fascia dei medio-piccoli - ha spiegato Ercolin- Dovremmo ricominciare con l'inizio delle scuole. Ai genitori spieghiamo che vorremmo mettere in campo un progetto con al centro i bambini”.



E' ufficiale anche l'ingresso nel vivaio dell'esperto Emiliano Marini che seguirà i portieri del settore giovanile. © RIPRODUZIONE RISERVATA