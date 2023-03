Rovigo dei record: vince anche a Cartura ed è promosso

ROVIGO - Dopo il 23 aprile 2006 c'è ora un'altra data da ricordare nella storia del calcio Rovigo. Quella di ieri, 19 marzo 2023. Perché, a distanza di 17 anni i colori biancazzurri festeggiano un'altra promozione sul campo. Allora, il Rovigo presieduto da Francesco Scerra e allenatore Carmine Parlato, vinse, con due turni di anticipo il campionato di serie D, ieri, i biancazzurri presieduti da Monica Nale e allenati da Davide Pizzo, con tre turni d'anticipo hanno conquistato la Promozione.

A Cartura, battendo 3-1 l'undici locale i rodigini hanno festeggiato sul campo e con i tifosi, giunti in gran numero dal capoluogo e con gli Ultras, sempre presenti in questo campionato, ad intonare cori festanti che da troppi anni non si sentivano: "la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va".



NUMERI RECORD

Una Promozione condita da numerosi record per la squadra allenata da Davide Pizzo, al quinto anno alla guida tecnica. «Sono felicissimo, per me si realizza un sogno. Vincere un campionato non è mai facile, vincerlo a Rovigo è ancora più difficile e per questo estremamente emozionante. Il ringraziamento va alla società, alla presidente Nale, ai ragazzi che da agosto ad oggi non hanno mai messo di mettersi a disposizione, allo staff tecnico, il vice Dall'Ara, i preparatori Pilotto e Montanari a Michele Trovò. Vincere un campionato con tre giornate d'anticipo e con 10 punti sulla seconda significa molto. Ora ci godiamo questa gioia, ma poi da martedì si torna in campo, perchè non ci dobbiamo dimenticare che tra dieci giorni affronteremo il ritorno della semifinale (andata vittoria per 2-0,ndr) del Trofeo Veneto contro il Savio».



A Cartura erano presenti l'azionista di maggioranza Roberto Benasciutti e il vice presidente Massimiliano Vissoli che il primo giorno della preparazione disse: «Uniti per vincere insieme. Regole, correttezza, lealtà, spirito di sacrificio». Poche parole ma estremamente chiare, che sono state subito metabolizzate dal gruppo, costruito assieme al direttore sportivo, il polesano Cristiano Masotti, figura silenziosa ma preziosa che al triplice fischio e con la squadra in campo a festeggiare verso la tribunetta coi tifosi si è lasciato andare ad un urlo liberatorio: «E andiamoooo!», prima di essere travolto dall'abbraccio della squadra a partire da capitan Zaghi. Festeggiamenti che sono continuati in piazza con la squadra, la presidente Monica Nale e lo staff a brindare assieme ai tifosi in due locali del centro, Pedavena e Franchin.