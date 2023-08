La spiaggia di Rosolina allagata dalla mareggiata notturna

ROSOLINA MARE - Un'incredibile mareggiata ha colpito la spiaggia di Rosolina Mare nella nottata tra lunedì e martedì.

Dopo l'ampiamente preannunciato repentino calo delle temperature degli ultimi giorni, la stagione turistica di questo 2023 si è conclusa nella stessa maniera in cui era iniziata: si ricordano infatti le eccezionali alte maree avvenute tra maggio e giugno, decisamente inusuali in quel periodo dell'anno.

Anche stavolta numerosi sono stati i disagi creati agli operatori balneari, i quali hanno passato la mattinata di ieri a riassettare le prime file degli stabilimenti, praticamente sommersi dalle onde del mare in burrasca.



La notizia è arrivata da Federica Donà, dello storico stabilimento di Rosolina Mare bagni Dal Moro, che ha fatto sapere in diretta, tramite il suo profilo social, la grave situazione che stava colpendo il lido di Rosapineta. «Il mare é arrivato fino alla settima fila degli ombrelloni» ha detto la Donà, creando non poca apprensione tra gli abituali clienti del Moro, preoccupati di aver perduto i giochi dei bambini lasciati sotto gli ombrelloni. Per fortuna non si sono registrati danni nelle zone del centro della località, circoscrivendo i disagi solamente alla fascia degli stabilimenti che, comunque, nella giornata seguente, erano già agibili da tutti i temerari bagnanti, vista la giornata non proprio "da spiaggia".

Si è trattato di un fenomeno che ha travolto gran parte della costa veneta: non si contano infatti i danni avvenuti a Sottomarina, con l'acqua entrata fin dentro i chioschi Un finale di stagione amaro per i turisti di Rosolina Mare i quali, visto il brusco calo delle temperature, molto difficilmente potranno riuscire a godersi gli ultimi soli di agosto e settembre.