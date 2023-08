Stato di emergenza in Veneto? Sì per il maltempo, ma per ora con uno stanziamento di "soli" 8.330.000 euro. No (non ancora, quanto meno) per il granchio blu. Sulle due richieste il presidente Luca Zaia aspetta ulteriori risposte da Palazzo Chigi, «perché parliamo di autentiche tragedie», ma è subito scontro con il Partito Democratico, che accusa l'esponente della Lega di accontentarsi «delle briciole» e subire «lo schiaffo» del Governo amico.