Rovigo. Rifiuti abbandonati, incivili all'opera tra centro città e impianti sportivi

ROVIGO - Non conosce confini la maleducazione degli incivili che abbandonano i rifiuti ovunque, in centro o periferia.

Senza limiti nel cuore della città accade soventemente che mani ignoti abbandonino ingombranti e altri rifiuti da discarica a fianco dei cassonetti. Insomma, si liberano villette o appartamenti e si occupano le strade pubbliche. Senza ritegno. Esempi frequenti se ne hanno avuto in Corso del Popolo e ieri mattina l'amara sorpresa è avvenuta in Viale Trieste di fronte alla storica palestra.

Scenario simile in via Bramante con i fruitori o spettatori di Palasport (anche la serie A2 di basket) e Pattinodromo delle Rose (presto ci sarà il memorial nazionale) che vedono davanti ai propri occhi, proprio in fondo alla via, rifiuti che spesso abbandonati: inerti, mobili, sacchi e molto altro a formare una discarica. Senza considerare che la strada asfaltata di asfalto ne ha veramente poco ed è tutta piena di buche e sassi. Insomma, un pessimo biglietto da visita per due tra i più importanti e frequentati impianti sportivi cittadini.