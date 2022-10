TAGLIO DI PO (ROVIGO) - L'esistenza dell'Ecocentro in via del Lavoro, a ridosso del cavalcavia della statale 309 Romea con l'inizio da viale J.F.Kennedy a Taglio di Po, dovrebbero saperlo ormai tutti. Ma ciò nonostante ci sono degli incivili che continuano ad abbandonare i loro rifiuti a ridosso del cancello d'entrata creando una sorta di discarica cielo aperto lungo una strada pubblica molto frequenta. Un luogo che il personale di Ecoambiente, addetto alla custodia e ricevimento dei rifiuti in fasce orario di quattro giorni, due al mattino e due al pomeriggio di ogni settimana, tiene pulito anche se non rientra tra i loro doveri e neppure nel loro lavoro quotidiano, proprio perché fuori dalla recinzione dell'Ecocentro.



LO SCEMPIO

Nell'ultimo fine settimana, una montagna di rifiuti di ogni genere, come un materasso matrimoniale, salotto, sedie, televisori, materiali plastici e ferrosi, indumenti, bottiglie di olio esausto e tanto altro ancora magari contenuto un scatoloni ben chiusi e cellofanati! Eppure ci sono le videocamere in questo luogo ma, questi incivili evidentemente non le temono e non hanno mai pagato una contravvenzione.

Sicuramente le videocamere hanno rilevato di autori di questi atti ignobili: sono stati letti i nastri e riconosciuti dagli uffici dei due enti (Ecoambiente e Comune)?

Questo problema esisteva con la precedente amministrazione del sindaco Francesco Siviero e continua quella della sindaca Layla Marangoni: i cittadini tagliolesi possono sperare di vederlo risolto? Comunicare ai propri cittadini quello che viene fatto per il bene pubblico potrebbe anche essere un valido deterrente.