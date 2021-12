STIENTA - La notizia più brutta, per familiari e amici, è arrivata il pomeriggio di Natale. Dopo una settimana di ricerche, avvistamenti e speranze, il 53enne di Stienta Riccardo Bertasi, scomparso da casa da otto giorni, è stato ritrovato senza vita in un fossato a Gaiba. Aveva lavorato come parrucchiere a fianco della moglie Michela Zanchetta, a Bagnolo di Po, nel salone Belli & Ribelli. Purtroppo Riccardo era rimasto vedovo dopo la morte dell'adorata compagna, che si era spenta nel 2018 a causa di un male incurabile. Fortemente provato dal lutto, Bertasi si era allontanato dal mondo lavorativo e aveva iniziato un percorso depurativo e introspettivo. Ma non si era mai allontanato per giorni da casa, per così tanto tempo, e i suoi comportamenti non avevano mai destato preoccupazione nei familiari. Fino all'allontanamento avvenuto nel cuore della notte, tra venerdì 17 e 18 sabato dicembre.



GIORNI DI RICERCHE

Allarmati dalle fredde temperature e dall'assenza di informazioni del padre, i figli avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri di Stienta. Vigili del fuoco, Prefettura, Carabinieri e Protezione civile sono stati impegnati nelle ricerche, senza sosta, per oltre una settimana, con l'ausilio di elicotteri e sommozzatori. Giornate convulse tra avvistamenti e false piste, come quelle che avrebbero condotto prima a Stanghella (Padova) e poi in un supermercato di Altedo (Bologna). A lanciare l'allarme sui social, con un post per aiutare la famiglia, anche la popolare trasmissione Chi l'ha visto?. Le ultime segnalazioni, emerse tra il 23 e il 24 dicembre, vedevano Riccardo sull'argine del Po ad Occhiobello: e qui non ci sono dubbi, perché la presenza dell'uomo era stata confermata anche dai cani molecolari.



SPERANZE DELUSE

La famiglia ha sperato fino all'ultimo che le autorità ritrovassero l'uomo sano e salvo, fino al triste annuncio arrivato nel pomeriggio di Natale: il corpo è stato ritrovato in un fossato a Gaiba, profondo tre metri. Bertasi lascia i figli Giulia e Andrea, ancora da stabilire la data dei funerali. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per dare l'ultimo saluto, virtuale, all'amico Riccardo Bertasi. Lo ricordano gli ex colleghi di lavoro, i compaesani e i vecchi compagni di squadra di Santa Maria, visto che Riccardo aveva indossato la maglia della Nuova Maddalenese in Terza categoria. Aveva collezionato qualche presenza anche nel Gaiba sempre in Terza. Fino ad alcuni fa, inoltre, seguiva con interesse le partite del calcio dilettantistico locale, spesso era in tribuna a sostenere la Stientese e l'Union Azzurra Trecenta. Una passione che lo aveva portato a raccontare, a inizio nel 2012 per un quotidiano locale, le cronache dell'Union At e le ultime dai campi con cadenza settimanale. La data dei funerali non è ancora stata fissata.