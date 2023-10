Maserà. Prende fuoco un grande capannone di articoli casalinghi: massiccio intervento per bonificare l'area

MASERA' (PADOVA) - Un deposito di articoli vari di circa 1500 metri quadrati ha si è incendiato e ha richiesto un ingente intervento dei vigili del fuoco.

Sono arrivati alle 23:30 della scorsa notte, lunedì 30 ottobre, presso il capannone situato in via Bolzani, a Maserà. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme che hanno completamente avvolto la struttura sono state spente dai vigili del fuoco giunti dalla centrale di Padova, dai distaccamenti di Este, Abano Terme, dal distaccamento volontario di Borgoricco e con il rinforzo dell’autobotte chilolitrica di Rovigo.

Sul posto anche i carabinieri e ARPAV per i rilievi ambientali. Squadre ancora impegnate per la bonifica dell’area e per determinare le cause del rogo.