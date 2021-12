Accosta l'auto sul viadotto dell'A27 e si getta nel vuoto

VITTORIO VENETO - Accosta l'auto sul viadotto dell'autostrada e si getta nel vuoto. In macchina il messaggio di addio. Autore del gesto estremo è un 78enne di Conegliano che oggi pomeriggio, 27 dicembre, a Vittorio Veneto, si è buttato giù dal viadotto Longhena della A27, lì'autostrada che collega Venezia a Belluno. Un volo di parecchi metri, che non gli ha lasciato scampo: l'anziano è atterrato in via Vallata. Il dramma si è consumato intorno alle 14, nel tratto compreso tra il casello di Vittorio Veneto sud e quello nord. L'anziano è morto sul colpo, dopo l'impatto al suolo. Nulla hanno potuto i sanitari del Suem 118 intervenuti con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Dei rilievi si è occupata invece la polizia stradale. Del suicidio ci sarebbero anche alcuni testimoni, che avrebbero visto l'uomo scavalcare il parapetto e lanciarsi nel vuoto. Il messaggio rinvenuto nell'auto ha fugato ogni dubbio sull'intenzionalità del gesto.