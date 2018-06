Assalto al Tigotà: rapinatore a volto scoperto scappa con l'incasso

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di sabato 30 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Assalto in pieno giorno al punto venditadi Corso del Popolo. Verso le 11,30 di stamattina un uomo ao ha minacciato la cassiera del negozio di profumi e detersivi, facendosi consegnare l'intero. L'uomo è entrato in azione nonostante il negozio in quel momento fosse pieno di clienti.Sul posto idel Radiomobile e Nucleo operativo di Rovigo. Il negozio è stato chiuso per consentire i rilievi,