PORTO TOLLE - Il vento forte di Pasqua non ha fermato l’avvio della stagione balneare 2022 sui litorali dell’estremo Delta. Tante le persone che hanno scelto Porto Tolle non soltanto per mangiar bene, ma pure per fruire delle sue bellezze naturali. Nelle ultime settimane ristoratori ed albergatori avevano visto un’impennata delle prenotazioni sicuramente frutto della voglia di libertà dopo due anni di pandemia da Covid-19 che aveva costretto le persone a restare a casa. Sfruttando le festività pasquali sono stati tanti i turisti che hanno deciso di scoprire il Delta del Po: camper, bici e moto hanno “invaso” il comprensorio. Questo è frutto anche dell’impegno profuso per far conoscere questo piccolo grande mondo che si trova alla fine del fiume Po. «L’attività di promozione del nostro territorio sta seguendo ritmi sostenuti – spiega il sindaco Roberto Pizzoli - Solo in queste settimane Porto Tolle era presente allo stand dell’Ente parco al Vinitaly di Verona e al Bit di Milano. Essere presenti in certe manifestazioni sia un tassello fondamentale del nostro piano di promozione. Auguriamo un buon inizio di stagione a tutti i nostri operatori».



IAT A PIENO REGIME



Tante le persone che nonostante il clima non proprio favorevole di domenica hanno deciso di fare una passeggiata sia a Boccasette che a Barricata, che è tornata accessibile ai visitatori con l’apertura del ponte proprio il fine settimana pasquale. A corollario di tutto ciò anche alcuni stabilimenti balneari sono riusciti ad allestire in tempi record le proprie cucine cosicché in molti hanno potuto approfittarne e gustare un buon pranzo sul litorale. A tutto ciò deve aggiungersi il lavoro dell’Ufficio turistico, come evidenzia l’assessore Raffaele Crepaldi: «Questa settimana è partito anche l’orario di apertura dello Iat, pronto a dare tutte le informazioni riguardanti l’offerta turistica della nostra destinazione. Ricordo che il sito www.visitdelta.eu è totalmente rinnovato ed al suo interno, oltre al materiale informativo e cartografico digitale, sono disponibili aggiornamenti puntuali sulle attività del periodo. In attesa della bandiera Blu 2022, stiamo programmando le attività dei prossimi mesi della stagione». Stagione balneare vera e propria che dovrebbe prendere il via nelle prossime settimane, ma fino ad allora ci sono già tanti modi per visitare il Delta: in bici, in barca, passeggiando a piedi o a cavallo, c’è solo l’imbarazzo della scelta.