ROVIGO - Due opere, in due frazioni, destinate a migliorare i servizi ai cittadini. Entrambe avviate durante gli anni dell'amministrazione Gaffeo terminata lo scorso 14 febbraio e più volte annunciate nonché attese da anni e che in questi giorni hanno fatto un passo avanti verso i cantieri. Si tratta da una parte dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex scuola elementare di Roverdicrè, dall'altra della pista ciclabile che collegherà il capoluogo a Grignano secondo il tracciato che corre parallelamente a via Forlanini.

Partendo da quest'ultima opera, il Comune ha saldato il servizio tecnico svolto dall'ingegnere Anna Marinelli dello studio rodigino di viale Oroboni che ha redatto il Docfap, ossia il documento di fattibilità delle alternative progettuali, per i lavori di realizzazione della pista. Il Docfap, sulla base del confronto tra le alternative prese in considerazione, ha lo scopo di individuare la soluzione migliore per la realizzazione dell'opera considerando, tra le alternative, anche l'ipotesi di non realizzare l'intervento. Questo solo in teoria, perché in pratica la ciclabile è un'opera che le precedenti amministrazioni hanno considerato fondamentale, sia quella dell'ex sindaco Massimo Bergamin che quella appena terminata di Edoardo Gaffeo. In questo quadro, il documento considera anche le alternative di tracciato, analizzandone le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie secondo tutte le varie opzioni possibili.



LA SCELTA

Sulla base dello studio, l'amministrazione da poco finita ha stabilito che il tracciato dell'opera seguirà il percorso di via Forlanini, come ipotizzato dall'amministrazione Bergamin. La decisione definitiva è arrivata solo l'estate scorsa dopo che per anni è stata valutata la possibilità di spostare l'opera lungo il tracciato che segue via Dosso Faiti. Quest'ultimo itinerario si è rivelato, alla fine, troppo oneroso a causa dei costi legati agli oneri che il Comune avrebbe dovuto conferire per i ritardi che i lavori avrebbero provocato sulla linea ferroviaria dell'alta velocità. In totale il percorso lungo via Dosso Faiti era stato stimato intorno ai 3 milioni, quello lungo via Forlanini è stato stimato intorno a 1,7 milioni, con 420mila euro derivanti dai fondi dell'avanzo vincolato utili per il primo stralcio del tracciato, ossia il raccordo che da via Salvo D'Acquisto si collega a via Pertini. Mentre il secondo stralcio verrebbe finanziato con i fondi che la Regione mette a disposizione per Auro, il piano che unisce più Comuni per la sostenibilità.



IL PROGETTO

Secondo la proposta, il tracciato si snoderà a destra della sede stradale, muovendosi in direzione Rovigo-Grignano. La pista, larga 2,50 metri, dove possibile sarà completamente separata dalla carreggiata e a distanza dallo scolo laterale. Tra la ciclabile e il fosso è previsto un filare alberato che costeggerà il percorso. Nei punti in cui ci sono le abitazioni a lato strada la ciclabile andrà in fregio alle case mantenendo la larghezza di 2,50 metri. Il percorso prevede anche la necessità di realizzare alcune passerelle per superare canali e scoli che incrociano il tracciato, come nel caso del cosiddetto ponte dei Tre oci. Per realizzare tutto questo saranno necessari degli espropri.



L'EX SCUOLA

Per quanto riguarda l'ex scuola elementare di Roverdicrè che, prima della chiusura è stata sede di seggio elettorale, dell'ambulatorio medico e del planetario del Gruppo Astrofili polesani, Palazzo Nodari ha concluso l'iter di aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il consolidamento strutturale.