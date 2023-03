PORTO TOLLE - Inghiottita nel nulla. Il mistero sulla scomparsa di Greta Spreafico, la 53enne che viveva a Erba, in provincia di Como, scomparsa all’alba del 4 giugno, mentre si trovava a Porto Tolle per vendere la casa di Ca’ Tiepolo, ereditata dal nonno materno, resta fitto e intricato. La Procura, ha spiegato nei giorni scorsi alla trasmissione “Iceberg” di Telelombardia Nunzia Barzan, l’avvocato che assiste la mamma della donna, avrebbe aperto un fascicolo di indagine a carico di una persona, anche se non è chiaro quale sia il reato ipotizzato né chi sia la persona. Questo, inevitabilmente, alimenta sospetti ed illazioni. Andrea Tosi, giardiniere portotollese che sembrerebbe essere stato l’ultima persona a vedere Greta viva, avendo trascorso con lei la serata fra il 3 e 4 giugno scorsi, non si è mai sottratto alle telecamere ed alle domande degli inquirenti.

IL SOPRALLUOGO

E proprio lunedì scorso, mentre gli inviati di Telelombardia si trovavano davanti a casa sua, per una curiosa coincidenza, si sono presentati i carabinieri per un sopralluogo. «Non penso di essere io la persona indagata per la scomparsa di Greta», ha poi sottolineato l’uomo davanti al microfono dell’emittente televisiva. «A Greta – ha aggiunto - non ho fatto niente. Spero solo che trovino questa persona indagata, così hanno finito di rompere. Io sono tranquillo, non mi serve un avvocato anche se questa storia mi ha buttato molto giù».

Una storia dolorosa per molti. E con tante ombre. Anche “Chi l’ha visto”, il programma di Rai 3, mercoledì sera è tornata con un nuovo servizio sulla vicenda con spezzoni di interviste realizzate nei mesi scorsi. «Dieci mesi di silenzio, ancora non si capisce se il fascicolo è per omicidio o per sequestro di persona, ma c’è un nome iscritto al registro degli indagati», ha rimarcato la conduttrice Federica Sciarelli. L’unico dato certo sembra essere che alle 5.18 del 4 giugno scorso, le telecamere di videosorveglianza sulla Provinciale 38 abbiano ripreso la Kia Picanto nera di Greta, che da Barricata si muoveva verso Bonelli. Poi più nulla.

DONNA IMPAURITA

È questa l’ultima traccia di Greta, che, come spiegato sempre a Telelombardia dall’investigatore privato al quale la donna si era rivolta, Ezio Denti, era terrorizzata. «Mi chiamò il 13 aprile scorso per conferirmi un incarico. Aveva timore che qualcuno le facesse del male, che qualcuno l’avesse drogata in passato. Temeva per la sua vita, mi aveva indicato delle persone. Mi diceva che dava fastidio, che era stata accusata di alcune operazioni che aveva fatto, che non era ben vista al punto da trasferirsi a vivere dal suo compagno. Non mi ha mai parlato della vendita della casa a Porto Tolle, mi disse solo che la casa dove vive la mamma era la casa che lei aveva ereditato. Per questo motivo sono stato convocato in Procura dove ho consegnato un report dell’attività svolta e ho rilasciato le mie dichiarazioni».

Alessandro Scabin, amico di Greta, a "Chi l’ha visto" ha riferito: «Io le ho detto tante volte devi tornare a casa, che ti aiutano un po’ perché sei messa un po’ male. Era troppo giù di morale». Anche un’altra amica, Veronica Crepaldi: «Aveva paura un po’ di tutto, si svegliava di soprassalto, si alzava, fumava, mi chiamava non riusciva a riposare, tremava. Era veramente impaurita». Aveva iniziato a stare male ad inizio 2020. Poi, l’anno dopo ha lasciato la casa di famiglia di Erba, dove viveva con la madre, per trasferirsi dal compagno Gabriele. Anche perché i rapporti con i due fratelli si erano logorati. «Greta – racconta uno di loro - aveva vissuto dei momenti di difficoltà oggettiva, aveva accompagnato e assistito mio padre e mia madre in maniera esemplare ed è per questo che abbiamo deciso di lasciarle tutti i beni in eredità. Poi c’è stato un diverbio relativo al controllo del conto corrente di nostra madre, era prima di Natale». A maggio, poi, Greta è arrivata a Porto Tolle. Il 6 giugno era fissata la compravendita con un cugino. Ma non si è mai presentata.