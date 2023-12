ROVIGO - In via La Marmora, in Commenda, c'è un problema di parcheggi selvaggi e di auto spesso in divieto di sosta. E a farne le spese è un residente che lungo la breve arteria a senso unico che collega via Tre martiri con via Gino Piva ha un posto auto riservato ai disabili. Il residente ha più volte segnalato all'amministrazione e in particolare all'assessore Giorgia Businaro, la situazione parcheggi, lamentando come spesso le auto invadano il suo posto riservato, tanto da aver chiamato la Polizia locale «27 volte in sette settimane per riuscire a parcheggiare nel posto dedicato».

Segnalazioni di cui il settore Sicurezza e Polizia locale si è sempre fatto carico. Dai dati forniti dall'assessore «risultano 27 interventi in sette settimane, circa un controllo ogni tre giorni. Tali interventi hanno rilevato condizioni di irregolarità in otto occasioni, durante le quali sono state comminate le sanzioni». Per il residente non è sufficiente, dato che il problema si ripresenta costantemente e nello scambio di e-mail con l'assessore, alla fine sbotta. Ma Businaro replica: «In via La Marmora effettuiamo un intervento ogni 3 giorni: è la strada più controllata della città. Il dato delle sanzioni, 8 su 27 controlli, dimostra che gli agenti stanno lavorando, non prendono sottogamba le segnalazioni e allo stesso tempo non ignorano le altre provenienti da altri cittadini di altre zone. Quanto alla richiesta di una telecamera per sorvegliare le auto in sosta, il Codice della strada non prevede le multe in differita: la sanzione viene emessa solo quando l'agente si trova in presenza di un'auto in sosta vietata». Quanto allo stato dei marciapiedi, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di sistemazione e di abbattimento delle barriere architettoniche per il quale ha stanziato 108.497 euro.