Verona. I residenti sono stanchi dei parcheggi selvaggi e trovano un modo "autonomo" per combatterli: multe false

VERONA - Un nuovo metodo per dissuadere dal parcheggio «selvaggio» studenti e avventori dei locali in zona università. È l'ultima trovata dei cittadini veronesi, che hanno cominciato a creare delle multe, ovviamente false.

È successo appunto nella zona universitaria e nel quartiere di Veronetta: i dati sulle multe sono scritti a mano e non con caratteri stampati, come da palmare in dotazione.

La Polizia Locale è sulle stracce dei cittadini che hanno deciso di combattere la sosta selvaggia a suon di false multe, con il rischio di vedersi segnalati alla Procura della Repubblica. I controlli di accertatori ed agenti hanno portato addirittura a oltre 350 sanzioni nell'ultima settimana e proseguiranno nelle prossime settimane.