Da Temptation Island al Delta Volley: arriva Martinez, il "bello" del reality

di Luca Crepaldi

PORTO VIRO - Prima ancora di mettere sotto gli avversari a suon di schiacciate, farà girare la testa con i suoi sguardi alle tifose di Porto Viro. La cittadina di 15mila abitanti, in provincia di Rovigo, dov’è stato ingaggiato per disputare il campionato maschile di serie A3, iniziato domenica scorsa, e dove farà di certo strage di cuori, come è abitato a fare in televisione.Javier Martinez, 24 anni, opposto italo-argentino è da ieri un nuovo giocatore della Biscottificio Marini Delta Volley. Non è solo pallavolista serio e dedito al lavoro. È anche un noto personaggio televisivo grazie alla partecipazione a programmi di Mediaset. Per primo “Temptation Island”, nei mesi scorsi,