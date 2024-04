PORTO VIRO (ROVIGO) - Non è stata una settimana facile per Porto Viro. In città si sono verificati diversi episodi che hanno messo in allarme i residenti aumentando il senso di insicurezza. Sono state diverse, infatti le segnalazioni alle autorità riguardo a sgradite "visite" di ladri nelle proprie abitazioni e i malviventi, ora, hanno iniziato a prendere di mira anche le attività commerciali del centro. L'ultimo a farne le spese è stato Federico Bernusso, proprietario e responsabile dell'officina per biciclette di via Roma, la strada principale di Donada.

Furto in officina, rubati strumenti e un monopattino

I ladri hanno preso di mira l'officina nel pomeriggio di giovedì, quando il negozio era chiuso per la consueta pausa del pranzo: proprio in questo breve lasso di tempo i malviventi sono riusciti ad entrare nel negozio, arraffando alcuni strumenti e un monopattino che era stato appena portato a riparare, per un bottino complessivo di poco più di 600 euro. Del furto si è accorto lo stesso titolare alla riapertura del negozio. Alla rabbia si è aggiunto lo sgomento di Bernusso dato che mai avrebbe pensato di finire nel mirino dei delinquenti.

Rubato il cane Kira

Nella stessa giornata alcuni ignoti avrebbero addirittura rubato un cane: è accaduto nel parcheggio del negozio OneMart, situato lungo la Romea, dove l'animale era solito passeggiare indisturbato per poi tornare dal padrone all'interno dell'esercizio commerciale. Non vedendolo rientrare dal consueto "giretto" il proprietario si è da subito preoccupato, scoprendo poco dopo che del suo cane non c'erano più tracce. Inutili i richiami e le ricerche attorno. Il collare con Gps del cane, un esemplare di Amstaff bianco e grigio di nome Kira, è stato rimosso e gettato in un fosso vicino. Disperato l'appello sui social del proprietario, che hanno visto la mobilitazione di decine di cittadini per la femmina di Amstaff conosciuta in zona per la sua docilità e per essere la mascotte del negozio. Poco distante, invece, nella mattinata di sabato, ignoti hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti del verde ed è stato necessario o l'intervento dei vigili del fuoco, dato che le fiamme potevano propagarsi anche nella vicina azienda 2 Emme Service. L'incendio è stato domato con celerità, evitando che la situazione sfuggisse di controllo. «Un atto inutile e pericoloso» lo ha definito il consigliere Mario Mantovan, che per primo ha dato l'allarme dal suo profilo social. Non sono mancati i commenti dei cittadini, preoccupati e intimoriti per questa serie di eventi che denotano come anche una città che, almeno finora, è sempre stata sinonimo di tranquillità stia aumentando la percezione di insicurezza a causa di atti vandalici, inciviltà e malviventi».