Manuel e Francesca (di Temptation Island) ospiti dalla Toffanin, perché sono tornati insieme? Età, i motivi della rottura e le dediche social

A Verissimo arriva oggi una coppia che ha fatto molto chiacchierare di se. Manuel e Francesca sono stati protagonisti di Temptation Island ma al falò di confronto avevano deciso di uscire dal reality soli. Ora però nel salotto di Silvia Toffanin tornano insieme: cosa è successo? Per scoprirlo bisognerà attendere le 16,30 per seguire la loro intervista su Canale 5. Scopriamo qualcosa in piu' su di loro.