OCCHIOBELLO - Torna l'allerta furti a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello. L'ennesimo episodio è avvenuto venerdì sera. Era ora di cena, all'incirca le 20.30, quando dei malintenzionati hanno tentato di intrufolarsi in un appartamento, al secondo piano, in un condominio di via Falcone. La famiglia in quel momento si trovava in casa e si sarebbe ritrovata faccia a faccia con i ladri. Provvidenziali le grida di una vicina, che ha assistito alle manovre dei predoni, si è messa a urlare e li ha messi in fuga. A raccontare quanto è successo è stato lo stesso padrone di casa, sui social, per mettere in allarme gli altri residenti: «Venerdì sera, intorno alle 20.30, due ladri hanno tentato di entrare in casa nostra al secondo piano, salendo per il pluviale del palazzo. Per fortuna una vicina li ha visti, li ha spaventati urlando e ha chiamato i carabinieri. I ladri erano già arrivati dentro al balcone, poi sono scesi a terra in un attimo e sono scappati». Il tentato furto di venerdì sera, in una delle zone residenziali più conosciute della frazione, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza. La comunità chiede maggiori controlli alle autorità, soprattutto nelle ore serali.



I PRECEDENTI

Lo scorso novembre, nel giro di pochi giorni, c'erano stati due episodi di microcriminalità che avevano destato scalpore in paese. In un parcheggio all'inizio di via Roma, un'Audi in sosta era stata cannibalizzata e i malfattlril malfattori avevano portavo via due pneumatici, da rivendere poi probabilmente nel mercato nero. Il 13 novembre, invece, una cassetta delle offerte di una chiesa, accuratamente svuotata di tutte le monetine, era stata lanciata e ritrovata in golena, nella zona dell'idrovora.