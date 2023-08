Settimane di preparazione, prove, studio, training, hanno portato il giusto riconoscimento alla bellissima e giovanissima Natalie, teen model polesana di 13 anni, nome e paese di residenza restano riservati per richiesta della famiglia, durante alcuni eventi della scorsa NotteRosa in Riccione. Sur les Plats, fashion concept che per l'occasione è diventato "Fashion on the beach", si è tenuto nella splendida location della Playa del Sol. È la struttura più gettonata della Riviera e 16ª in classifica tra le nazionali location marittime più ambite.

Quattro le modelle venete che si sono avvicendate nel défilé organizzato da Ethika ets con il beachwear di Luca Martini fashion company, coordinato da Ketty Chiumento e progettato da Anna Mykhnyuk, presidente dell'associazione. Tra queste anche la rodigina Natalie che si sta preparando con molta energia e impegno ad entrare nel mondo della moda, con il coordinamento di LucaMartini company.



IL SERVIZIO A ROVIGO

«Sono felice che Lua mi abbia scelta, mi rende orgogliosa e mi sto impegnando ogni giorno perché questo in fondo è sempre stato un mio desiderio sin da piccola - racconta Natalie, che continua - Non è facile per niente. Occorre molto impegno e molta autocritica per dare ogni volta il meglio in passerella o sul set fotograficoMa io sono tenace e vedrò i risultati del nostro lavoro». Giovedì Natalie ha realizzato un servizio moda/foto a Rovigo per alcuni brand importanti con LM company e la fotografia di Stefano Boraso.