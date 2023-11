Rovigo. Malore, finanziere di 49 anni trovato morto nella sua casa

ROVIGO - Indossava con orgoglio la divisa della Guardia di finanza, come suo padre prima di lui e, prima ancora, suo nonno. E, per questo, la grande famiglia della Finanza polesana, al pari della sua famiglia e dei tantissimi amici, è stata squarciata dal dolore per la scomparsa tanto improvvisa quanto completamente inaspettata di William Berzuini, spentosi ad appena 49 anni per un malore, che lo ha colto mentre si trovava nella sua abitazione.

Il suo corpo, ormai senza vita, è stato dolorosamente scoperto dai familiari, che avevano le sue chiavi di casa e che hanno subito chiamato il 118, ma purtroppo nonostante la corsa del personale sanitario, attorno alle 13 di martedì, non è stato possibile altro che constatare l'ormai avvenuto decesso.

Chi era William Willy Berzuini

Berzuini, Willy per suoi innumerevoli amici, viveva da tempo in centro a Rovigo, in via del Sacro Cuore, ma era originario di Arquà, dove ancora vivono il padre Franco e la madre Anna attorno ai quali, così come alla sorella Alessandra ed ai parenti tutti, si è stretto forte l'abbraccio della comunità arquatese, degli amici di quello che chiamano ancora “ragazzo”, definendolo “un gran bravo ragazzo”, e la Finanza tutta. Del resto, seguendo le orme paterne, ora in pensione, si era arruolato a 19 anni. Dopo aver lavorato per il Comando provinciale era entrato nel Gruppo provinciale ed aveva il grado di appuntato scelto con qualifica speciale. Ed è proprio il comandante del Gruppo di Rovigo, il tenente colonnello Sebastiano Mario Rizzo a non nascondere il dolore per l'improvvisa perdita. Siamo stati travolti da questa dolorosa notizia. Berzuini era un bravissimo finanziere ed una bella persona. Un uomo eccezionale che ci ha lasciato in modo del tutto inaspettato. E se è pur vero che ben poche sono le morti che sono prevedibili, questa lo è ancora meno di altre, vista anche la giovane età. È un giorno di dolore, ci stringiamo tutti alla sua famiglia per questo pesantissimo lutto». Anche l'Unione Sindacale Italiana Finanzieri Veneto ha espresso «alla famiglia, agli amici e colleghi, il profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell'amico e collega William Berzuini, in servizio presso il Gruppo di Rovigo». Il Comitato per i gemellaggi di Arquà, invece, ha espresso la propria vicinanza «alla famiglia dell'amico e socio, Franco Berzuini, per la prematura scomparsa dell'amato figlio William». In tanti, anche sui social, hanno tributato un ricordo ad «un ragazzo pieno di vita», «buono nell'anima», «una delle persone più buone al mondo», «sempre con il sorriso e la battuta pronta». «Mancherai tanto a tutti – scrive un amico - Sempre sorridente e disponibile. Resti nel mio cuore e nella memoria di tante serate in allegria», mentre un compagno di scuola «quel brontolio in classe» e un amica «il tuo sorriso».