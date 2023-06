Badia Polesine. Lite tra due uomini per ragioni d'amore finisce con una bottigliata in testa

BADIA POLESINE (ROVIGO) - Nuovo episodio violento, nella tarda serata di venerdì, in viale della Stazione, a Badia. Uno dei due contendenti è stato centrato da una bottiglia ed è rimasto ferito; il vetro gli è stato scagliato contro durante l'accesa discussione scaturita, sembrerebbe, per una rivalità in amore. Sul posto, alle 23 circa, oltre ai militari dell'Arma, è intervenuto anche personale del Suem.

La fase più concitata della lite e l'intervento delle forze dell'ordine hanno richiamato l'attenzione di diverse persone.

IL "DUELLO"

Protagonisti della vicenda un italiano e un cittadino nordafricano; al culmine della discussione sono volati una bottiglia e un bicchiere. La bottiglia sarebbe stata scagliata dal nordafricano che avrebbe ferito alla testa l'italiano mentre il bicchiere non avrebbe colpito nessuno. La ferita al capo dell'italiano è sembrata seria, sulle prime, a causa del forte sanguinamento; fortunatamente non era così: i soccorritori lo hanno medicato e il ferito ha rifiutato il trasferimento all'ospedale in ambulanza.

POLEMICHE E PROTESTE

Tutto sommato, il bilancio non è stato grave ma tanto è bastato per riaccendere le preoccupazioni sulla sicurezza e le proteste dei badiesi che vendono in viale della Stazione una zona pericolosa. I pendolari temono di frequentare lo scalo soprattutto al ritorno dai rispettivi impegni, la sera, a causa della presenza di soggetti che hanno comportamenti eccessivi. Sui social, i toni si scaldano all'indirizzo dei frequentatori abituali di una zona associata al "Bronx" come a dire una terra di nessuno dove non vige alcun tipo di regola. Ed è proprio all'amministrazione che si rivolgono molti cittadini nei loro commenti, chiedendo misure per riportare la serenità a Badia. Le problematiche della zona sono ben note alle istituzioni, tanto che nel mese di gennaio scorso sulla stessa via è intervenuto il questore con un provvedimento di chiusura di un locale per 10 giorni, finalizzata a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché tale luogo era risultato abituale ritrovo di persone pregiudicate e con pregiudizi di polizia.