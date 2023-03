ROVIGO - Un licenziamento indigesto per sostanza, forma e tempi nei confronti di una lavoratrice, rappresentante sindacale e dipendente da 23 anni. «Un modo decisamente sui generis quello scelto da Wavin Italia per celebrare la Giornata internazionale della donna», sottolineano i sindacati. La Wavin, che fa parte del segmento Edilizia e infrastrutture di Orbia, multinazionale con origini messicane che nello stabilimento di Occhiobello realizza sistemi di tubazioni plastiche e soluzioni per la climatizzazione, ha deciso di licenziare la dipendente, comunicandoglielo a voce, senza aver parlato prima di esuberi né con le organizzazioni sindacali . Per questo Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil hanno chiesto l'immediato reintegro e si riservano ogni azioni utile a tutelare i suoi diritti.

Nei prossimi giorni saranno indette assemblee, mentre è stato fissato per il 17 marzo il tentativo di conciliazione all'Ispettorato del lavoro di Rovigo Alla lavoratrice è andato ieri, nella Giornata internazionale della donna, il pensiero del segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin: «Siamo idealmente vicini alla lavoratrice della quale comprendiamo i sentimenti, in questo momento di incertezza. È l'occasione per riflettere sulle conquiste ottenute in questi anni e su quelle ancora da raggiungere. Conquiste che non dobbiamo dare per scontate, come dimostra questo licenziamento, reso ancora più grave dall'impegno della lavoratrice come Rsu. È questa l'impronta che vogliamo dare allo sviluppo del nostro sistema produttivo? Tutti, uomini e donne, dovremmo riflettere sulle tante grandi e piccole cose che si possono fare per arrivare a una vera parità di genere».