FRATTA POLESINE - Ladri ancora una volta scatenati a Fratta Polesine, paese che in questi ultimi mesi sembra essere diventato la meta preferita di malviventi, che entrano nelle case, mettono a soqquadro tutte le stanze, per poi scappare con bottini più o meno ingenti. Per la seconda volta, nello spazio di pochi mesi, una famiglia residente in via Campagnavecchia, strada collegante il territorio comunale frattense con quello di Villamarzana, ha ricevuto la sgradita visita di intrusi. La prima volta era stata a giugno, la seconda invece qualche giorno fa. Le modalità sono state le stesse, quindi è molto presumibile che si possa trattare delle stesse persone. Identiche mosse e stesso disastro. Tutta l'abitazione è stata controllata dai malviventi i quali sono dovuti andare via senza molti oggetti rubati. Non hanno portato via nulla di valore, in quanto in casa non c'è più nulla. Si sono dovuti accontentare di un phon, un paio di scarpe da tennis di marca e uno zainetto in pelle. In quel momento, in casa non c'era nessuno, anche se i proprietari erano appena andati ad accendere le luci esterne.

L'IRRUZIONE

Erano circa le 17 quando la famiglia in questione ha acceso le luci, per poi andare via. Probabilmente, i ladri erano già nascosti da qualche parte, in attesa di entrare. Alle 18.30, quando i proprietari della casa sono tornati, hanno trovato la finestra infranta, intuendo subito di avere ricevuto un'altra visita non gradita: la seconda per l'appunto. Ai primi di gennaio, oltre a cercare banconote e oggetti preziosi, ignoti erano entrati in un appartamento anche per mangiare. Il tutto si era verificato in via Ferruccio Gasparetto. A denunciare l'accaduto, attraverso i canali social, era stata Silvia Rossin, originaria di Bagnolo di Po, ma residente a Fratta dal 2014, assieme al compagno Mirko Gambalunga. Anche in questo casa l'abitazione della coppia era stata trovata tutta sotto sopra. Il fatto incredibile è che erano stati rubati un vasetto di Nutella e un pezzo di formaggio Grana, oltre ad avere bevuto una tisana. All'inizio dell'anno c'era poi stato un altro furto: luminarie e addobbi natalizi dai portici di piazza Martiri.