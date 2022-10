CANARO (ROVIGO) - Sente dei rumori sospetti, si affaccia, vede un uomo e una donna che tentano di scassinare la porta di casa. È la disavventura capitata a una signora di Canaro, residente in via Vittorio Emanuele. Tutto è accaduto in pochi minuti, nella serata di martedì verso le 21.30. I malviventi erano in due, un uomo e una donna secondo le prime testimonianze della signora che ha subìto il tentato furto. I malintenzionati stavano provando a forzare la porta d'ingresso, con l'obiettivo di entrare per razziare l'abitazione. Forse i ladri pensavano che la proprietaria stesse già dormendo al primo piano. Invece, la signora si trovava al piano terra e ha percepito che stava accadendo qualcosa di strano. Ha sentito dei rumori, ha sentito armeggiare dall'esterno: ha mantenuto la calma e non ha gridato, si è però affacciata e ha visto chiaramente l'uomo e la donna che volevano entrare. A quel punto, i malviventi si sono accorti che la signora aveva capito tutto e si sono dileguati a gambe levate, fuggendo e utilizzando la campagna come via di fuga.



L'ALLARME

La residente, ancora scossa e impaurita, è uscita di casa e ha chiesto aiuto ai vicini, raccontando l'episodio appena successo. Immediata la chiamata ai Carabinieri, arrivati nel giro di pochi minuti. Sempre prezioso anche il passaparola sui social, per allertare la comunità e gli altri residenti: via Vittorio Emanuele è una lunga strada che si estende dal centro abitato e arriva fino a Fiesso Umbertiano, il tentato furto è avvenuto in una delle abitazioni del centro abitato. L'allarme furti, nell'ultima settimana, si è diffuso in maniera preoccupante in altri comuni del Medio e Alto Polesine. Lunedì sera a Fiesso Umbertiano, in via Trieste, è stata avvistata un'Audi nera station wagon, modello A6. Gli uomini a bordo, pochi minuti prima, avevano tentato di fare irruzione in un'abitazione, ma sono stati scoperti dai proprietari e hanno fatto perdere le proprie tracce. Alcuni colpi, invece, sono andati a segno a Costa nella giornata dì venerdì 7 ottobre.