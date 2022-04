ROVIGO - Ladri scatenati nel parcheggio dei dipendenti dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Nella giornata di giovedì sono state rubate numerose marmitte catalitiche, dalle auto in sosta nell’area privata riservata al personale ospedaliero. « Non è possibile che nel 2022 non ci sia ancora un impianto di video sorveglianza che controlli il perimetro del parcheggio - sbotta Giancarlo Andriotto, infemiere in pensione, da sempre un sostenitore delle telecamere venuto a conoscenza dei fatti direttamente da alcuni suoi colleghi - . Chi va a lavorare si trova ad avere a che fare con stipendi non elevati, se poi si ha pure la sorpresa di uscire e trovarsi l’auto smontata, allora direi che proprio non ci siamo » .



FURTI LAMPO



Tra l’altro la tecnica usata da questa banda è sempre la stessa . «U tilizzano un furgoncino, che viene affiancato alle auto, per nascondere quello che poi andranno a fare. Queste ultime vengono poi alzate e in un attimo l’operazione del furto dei catalizzatori è fatta. Chiedo a nome dei miei ex colleghi che l’Aulss 5 Polesana si prenda carico dell’installazione di alcune telecamere, in modo che facciano da deterrente a questo tipo di furti, che tra l’altro sono sempre più frequenti, non solo in questa zona ».



I DANNEGGIAMENTI



I ladri hanno fatto a pezzi le auto per prendere i catalizzatori. Il tutto alla luce del sole. « Nelle ultime settimane sono state una decina le auto prese di mira . E la conferma l’ho avuta anche da alcuni meccanici che si sono visti arrivare i dipendenti dell’ospedale, con l’auto senza marmitta. Un’infermiera si è dovuta addirittura far accompagnare, in quanto la sua vettura aveva subito più danni delle altre e non riusciva ad essere messa in moto » .

Un furto di pezzi di ricambio in piena regola e non è la prima volta che episodi simili vengono segnalati in questo parcheggio. Quello che stupisce, è che i ladri abbiano agito in pieno giorno, in una zona che essendo abbastanza frequentata è caratterizzata da un intenso via vai di persone.



L’ALTRO TEATRO



Il parcheggio dell’ospedale non è l’unico in cui sono avvenuti furti di questo tipo: anche in altre aree della città e dintorni è entrata in azione la banda della marmitta. Nella sede della Serenissima Ristorazione, che fornisce i pasti proprio all’ospedale, situata in viale della Cooperazione 36 nella frazione rodigina di Borsea, la settimana scorsa c’era stato un raid analogo, con vittime diversi dipendenti, che una volta terminata la pausa pranzo, avevano notato che le auto parcheggiate avevano subito il furto dei catalizzatori. Mancavano anche pezzi di carrozzeria. Il 18 febbraio scorso c’era stato il caso di tre giovanissimi, che erano stati colti sul fatto, a Castelguglielmo, poco distante dal parcheggio di Amazon. I carabinieri avevano notato un’auto con a bordo tre ragazzi dell’Est Europa. Al controllo dell’auto era stata trovata una marmitta catalitica, rubata da poco da un’auto in sosta nella vicina azienda Il Sole di via Perarolo. In questi casi, al danno economico d 500 euro per la sostituzione della marmitta, si aggiunge il fastidio per il fatto di non poter utilizzare l’auto per qualche giorno.