Banda di ladri autori di 44 furti in casa arrestati nel campo nomadi

ADRIA - Banda dedicata ai furti in appartamento sgominata di Carabinieri di Adria: quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, tre dei quali portati in carcere, un quarto agli arresti domiciliari, tutti di età compresa tra i 40 e 50 anni, legati da vincoli di parentela, residenti nel medesimo campo nomadi del basso Polesine. Sono ritenuti gli autori di 44 furti consumati nelle province di Rovigo, Padova, Venezia e Ferrara, con un “bottino” complessivo stimato di circa 100.000 euro. I militari di Adria hanno agito con il supporto dei carabinieri di Mestre e del nucleo cinofili carabinieri di Torreglia. Denunciate altre 8 persone, di cui una per ricettazione.

Come agiva la banda

Il modus operandi era caratterizzato da diversi sopralluoghi degli obiettivi individuati, durante i quali si studiavano le abitudini delle vittime per poi perpetrare i furti durante la loro assenza, con effrazione di porte o finestre. Ogni membro della banda aveva un compito specifico, dal “palo” a quello che doveva eventualmente intrattenere la vittima con delle scuse per ritardarne il rientro a casa mentre i complici portavano a termine il compito. La svolta nelle indagini arrivava nel mese di agosto 2021, quando i militari sono riusciti a risalire ad un’autovettura notata nei pressi di un’abitazione all’interno della quale c'era stato un furto. Uno degli arrestati risulta percettore del reddito di cittadinanza, nei confronti del medesimo saranno avviate le procedure di revoca del beneficio da parte dell’Inps.