CANARO - Si ritrova faccia a faccia con i ladri in giardino e li caccia via con la scopa. Arriva l'ennesima segnalazione sui tentati furti in provincia, stavolta nella zona di Garofolo, frazione di Canaro. È la spiacevole disavventura che ha visto protagonista una signora, che racconta in maniera dettagliata quanto accaduto mercoledì: «Erano le 18.30 circa, mio marito stava andando a fare la spesa e io sono rimasta a casa. Dopo dieci minuti sono uscita per dare da mangiare ai gatti e ho sentito una voce, ha esclamato una parolaccia e poi ha detto via via!. Ho alzato lo sguardo e ho visto una persona sporgere dalla corte del vicino, ho notato che aveva gli stivali ed era vestita di nero. Ho impugnato la scopa per difendermi, è stata una reazione istintiva. Nel frattempo il malvivente era già scappato di corsa tra i campi, è stato uno spavento e ringrazio Dio che non mi è successo nulla di grave. Penso ci fosse un altro complice nelle vicinanze, inoltre ho sentito un'auto che si è subito dileguata nelle vie circostanti». La famiglia di Canaro ha deciso di non sporgere denuncia ai Carabinieri. «Ho paura, alla notte non ho dormito - racconta la donna ancora frastornata - ho deciso di avvisare la comunità di Garofolo con un post su Facebook perché ritengo sia giusto aiutarsi tra noi cittadini».

SOLIDARIETÀ

Il post della residente di Garofolo ha incassato la solidarietà degli altri cittadini, che, preoccupati, chiedono alle forze dell'ordine maggiori controlli sul territorio, L'allarme sicurezza è diffuso negli ultimi giorni in tutto il Medio e Alto Polesine. Decisamente più grave quanto successo a Ceregnano e Lama Polesine: qui i malviventi non si sono fatti scrupoli ad entrare nelle case, mentre i proprietari si trovavano in altre stanze. La signora che ha subito il furto ha denunciato l'episodio ai Carabinieri e ha informato i concittadini con un post sui social, un passaparola virtuale prezioso per la comunità: «Fate molta attenzione ai ladri che girano tra Ceregnano e Lama. Sono in due e hanno una macchina grigio chiaro». La scorsa domenica, nel tardo pomeriggio, alcuni malintenzionati si sono invece introdotti nelle case a Bergantino, in via Saline, razziando gioielli, soldi in contanti e altri oggetti di valore prezioso. I proprietari erano usciti per fare una passeggiata e al rientro hanno trovato le stanze messe a soqquadro. Nell'ultima settimana sono stati segnalati raid dei ladri, infine, anche a Lusia nelle vie Roma e Matteotti.