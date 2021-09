PORTO VIRO - La soprano Katia Ricciarelli è stata nominata madrina del nascente comitato per il “No” alle trivellazioni nell’alto Adriatico, presentato ieri mattina al Centro visitatori del Parco regionale veneto a Porto Viro; la conferenza è stata guidata dal presidente del parco, Moreno Gasparini.

In apertura di lavori, il presidente ha ringraziato la famosa soprano, nativa di Rovigo, per aver accettato la proposta di essere la ‘madrina’...

