Rovigo, in vigore il livello di allerta 2 (rosso) per l'inquinamento. Ecco tutte le limitazioni previste: veicoli, strade, orari

ROVIGO - È stato attivato a Rovigo il livello di allerta 2 (rosso). Lo comunica l'assessora all'Ambiente Dina Merlo, spiegando che il provvedimento prende il via oggi , giovedì 29 dicembre, per effetto dei ripetuti superamenti del limite delle Pm10 nell'aria, sulla base delle prescrizioni dell'Accordo di Programma del Bacino Padano che prevede l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il raggiungimento dell'allerta rossa in questo periodo dell'anno non è usuale, ma si è verificato perché dopo una prima metà di dicembre caratterizzata da perturbazioni e precipitazioni, quindi con allerta zero un po' in tutta la regione, a partire dall'inizio della scorsa settimana si sono instaurate sul Veneto condizioni di stabilità atmosferica che hanno favorito la stagnazione e l'accumulo delle polveri sottili, con superamenti successivi delle concentrazioni di Pm10 per diversi giorni di seguito oltre il valore limite giornaliero di 50 æg/m3, fino ad arrivare il 28 dicembre ai 10 sforamenti consecutivi che attivano l'allerta rossa.

Ecco tutte le limitazioni in vigore con il livello di allerta 2 (rosso)

E' vietata la circolazione di:

• autoveicoli trasporto persone (categoria M) e trasporto merci (categoria N) alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2,

• autoveicoli trasporto persone (categoria M) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5,

• autoveicoli trasporto merci (categoria N) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e, limitatamente dalle 8:30 alle 12:30, Euro 5,

• motoveicoli e ciclomotori (categoria L) Euro 0 e Euro 1.

In quali giorni e orari

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 18:30 (con inclusione dei giorni festivi infrasettimanali).

E' prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio, con qualsiasi livello di allerta, dal 17 al 26 dicembre 2022 e la ripresa dei provvedimenti dal 27 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 con il livello di allerta rosso.



Divieto di sosta con motore acceso

Dall'1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico e degli autoveicoli in coda "lunga" ai semafori o in attesa ai passaggi a livello. Tale obbligo è esteso a tutti i veicoli con il livello arancio e rosso.

Verificare la classe Euro di appartenenza dei veicoli

Il Comune consiglia di verificare la classe Euro di appartenenza del proprio veicolo consultando la sezione dedicata del Portale dell'Automobilista. Si precisa che la limitazione della circolazione dei veicoli a gasolio Euro 5 deve intendersi estesa anche ai veicoli Euro 5A e Euro 5B.



Per categoria M si intendono M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone. Per categoria N si intendono N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci. Per categoria L si intendono da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli.

Quando le limitazioni

Le misure vengono applicate dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022. L'istituzione del divieto di circolazione, dal 01/10/2022 al 16/12/2022 e dal 09/01/2023 al 30/04/2023 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, anche dal 27/12/2022 al 08/01/2023

Dove le limitazioni

Le limitazioni alla circolazione riguardano tutto il territorio comunale, tranne le vie sotto indicate:

· Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale;

· S.S. 16 “Adriatica” per il tratto ricadente nel territorio comunale;

· S.S. 434 “Transpolesana” per il tratto ricadente nel territorio comunale;

· S.R. 88 (Via Amendola) da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin;

· Via Lina Merlin da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige;

· Via Porta Adige da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est;

· S.R. 443 (viale Porta a mare) da Tangenziale est a confine comunale;

Veicoli in deroga e "titolo autorizzativo"

Possono circolare i veicoli con motore elettrico o ibrido, veicoli alimentati a Gpl o gas metano e veicoli alimentati a benzina o a gasolio trasformati a Gpl o gas metano.

Sono previste eccezioni da documentare con "titolo autorizzatorio". Il "titolo autorizzatorio" è una dichiarazione sottoscritta dal conducente che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Il modulo di titolo autorizzatorio è scaricabile dalla sezione "Documenti" del sito comunale https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/home