ROVIGO - Dal livello verde all’arancione per prevenire l’accumulo di Pm10 nell’aria. Così da oggi scatta l’allerta 1 per l’inquinamento, secondo le misure di contenimento varate dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino padano recepite dalla Regione.

Significa che da oggi, tra i vari divieti, anche le auto diesel Euro 5, benzina Euro 2 e ciclomotori e motoveicoli non omologati Euro 2, entrano a far parte delle categorie di veicoli che non possono circolare. Il divieto è in vigore dal lunedì alla domenica, inclusi i festivi infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30. Lo scatto in avanti del livello di allerta, che in genere viene stabilito dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo, questa volta è stato determinato dalle previsioni di superamento.

Guardando i dati Arpav, la centralina di Rovigo centro negli ultimi dieci giorni ha rilevato due giorni di sforamento, il 18 e 19 ottobre scorsi con rispettivamente 69 e 61, ma il livello di allerta era stato mantenuto verde dato che nei giorni successivi fino a mercoledì scorso, il Pm10 era stato sotto dei limiti.

Giovedì un nuovo superamento a 54 e secondo le previsioni, continuerà a essere al di sopra del livello di guardia, secondo Arpav, alla luce dei «dati previsti dal modello Spiair per la previsione dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due successivi».

In pratica, «si prevedono in anticipo i fenomeni di accumulo del Pm10 conteggiando non solo i superamenti misurati ma anche quelli previsti» e «scattano tempestivamente le misure emergenziali per ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni». Le ordinanze antinquinamento a Rovigo sono entrate in vigore lo scorso 1. ottobre e termineranno il 30 aprile 2023.