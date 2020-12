Polveri sottili, rinviato il blocco degli automezzi Euro 4 Diesel

ROVIGO - Il blocco degli automezzi diesel Euro 4 è stato definitivamente rinviato alla prossima stagione autunno-invernale, a partire da ottobre 2021. Lo comunica l’assessore all'Ambiente Dina Merlo, ricordando che l’Ordinanza sindacale relativa alla regolamentazione dei trasporti con norme anti inquinamento, era stata emanata fino al 31/12/2020, in quanto il blocco dei mezzi Euro 4 diesel, che doveva scattare da quest’anno, era stato inizialmente rinviato dalle Regioni dell’Accordo del Bacino padano solo fino alla fine di dicembre 2020. Gli assessori dei Comuni capoluogo, che non hanno competenza nelle scelte ma si trovano a dover eseguire le indicazioni regionali, avevano sollecitato questa decisione già da agosto, nella necessità di dover organizzare e predisporre l’ordinanza e l’informazione nelle città. Il rinvio era stato motivato dalle condizioni eccezionali determinate dalla pandemia nelle condizioni di vita, di lavoro e di trasporto nelle città. Il 2020 è stato un anno molto particolare, segnato da prolungato lock down nei primi mesi e dai successivi problemi di assembramenti, che si sono tradotti in generale in un maggior uso dei mezzi di trasporto individuali. Questo periodo è stato anche attraversato da problematiche economiche e sociali che hanno concentrato l’attenzione e le risorse pubbliche e private a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Tuttavia l’avvicinarsi della fine dell’anno e quindi della scadenza dell’Ordinanza, nuovamente in condizioni di emergenza, ha mosso l’assessore Merlo e i colleghi delle città del Veneto a sollecitare la Regione ad una decisione nel merito, che è arrivata qualche giorno fa con una comunicazione dell’assessore regionale Bottacin che preannuncia lo slittamento del blocco degli euro 4 diesel all’autunno 2021.

