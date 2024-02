Schiacciato da un camion cisterna, muore sul colpo un operaio di 59 anni

ROVIGO - Un operaio di 59 anni, Alessandro Ottoboni, è morto sul lavoro questa mattina, 1 febbraio, in un'area golenale a Guarda Ferrarese, nel territorio di Riva del Po. L'uomo, residente a Taglio di Po (Rovigo) era impegnato in operazioni di abbattimento di alcuni pioppi e rimboschimento in un'area privata.

Sindacati: «Inaccettabile»

«È una notizia bruttissima che ci ricorda come sia impensabile e inaccettabile che chi va a lavorare non sempre riesca a far rientro a casa dai propri cari - affermato Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto, insieme a Gino Gregnanin, coordinatore della Uil Veneto Rovigo - Ricordiamo che come Uil, a livello nazionale, continuiamo la campagna “Zero morti sul lavoro”, un impegno costante e mosso dalla volontà di avere una società dove il lavoro nobilita e non uccide l’uomo e la donna che lo svolgono».

+++notizia in aggiornamento+++