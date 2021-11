Sbandano e finiscono nel fossato ribaltandosi: grave coppia di anziani

ROVIGO - Alle 15 di oggi, domenica 28 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Ss16 a Canaro per un’auto - una Honda HRV - finita rovesciata in un fossato sotto un piano stradale, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito insieme alla moglie. I pompieri arrivati da Rovigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due anziani, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale.

Sul posto anche l’elisoccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigli del fuoco sono terminate dopo circa due ore.