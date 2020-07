Scontro auto-scooter a Rosolina, grave un 48enne

ROSOLINA - Un grave incidente fra un'auto ed uno grosso scooter ha fatto temere il peggio per l'uomo che nell'impatto è stato sbalzato di sella, cadendo violentemente a terra e ruzzolando paurosamente sull'asfalto per una distanza notevole.

Si tratta di un 48enne rosolinese, che è stato subito trasportato in ospedale a Rovigo dal personale del Suem, subito accorso dopo la chiamata al 118, in considerazione dell'entità delle lesioni riscontrate, anche se una prima prognosi sembra aver escluso un quadro clinico tale da ritenere che fosse a rischio la sua vita. Di Rosolina è anche la giovane donna, 28enne, che stava andando al lavoro al volante della propria Fiat Punto nera, e che ha cozzato frontalmente con lo scooterone 125 Yamaha celeste dell'uomo. L'incidente è avvenuto attorno alle 8.20 nella centralissima via Salvo D'Acquisto, per cause ancora al vaglio della polizia locale. Sono stati infatti gli agenti della municipale ad occuparsi dei rilievi per risalire alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, nonché di regolare il traffico durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.