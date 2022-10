Investito a fine turno appena uscito dall'azienda, muore a 53 anni

ROVIGO - Aveva appena finito di lavorare e non è riuscito a raggiungere la macchina per tornare a casa, investito e ferito mortalmente proprio davanti al cancello dell'azienda della quale era dipendente, la Solmec, colosso delle macchine e carrelli per il caricamento merci, che si trova nella zona industriale di Rovigo. È successo poco dopo le 13, proprio di fronte alla Solmec, in via delle Industrie.

A colpire il lavoratore, un uomo di 53 anni, in prossimità delle strisce pedonali che permettono di raggiungere il grande parcheggio che si trova sull'altro lato della carreggiata, una Citroen C3 bianca. Nell'impatto, violentissimo, il pedone è stato sbalzato prima sul parabrezza e poi sull'asfalto, dove si è formta una lugubre chiazza di sangue, riportando in particolare lesioni gravissime alla testa, poi risultate letali.

Sul posto si è precipitato il Suem, con gli operatori che, dopo le prime manovre rianimatorie, hanno poi trasportato il ferito a sirene spiegate verso l'ospedale. Purtroppo, però, nonostante gli immediati e disperati tentativi dei medici di salvarlo, tutto si è poi rivelato vano e l'uomo si è spento circa un'ora dopo l'incidente. Ad occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale rodigina con il supporto operativo dei vigili del fuoco e con la collaborazione anche dalla polizia, in particolare per regolare la viabilità su un'arteria che a quell'ora risulta particolarmente trafficata.