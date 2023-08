ADRIA - Si era costruito da solo una macchina per sminuzzare il pane secco, necessità che spesso si ha per dare da mangiare agli animali da cortile come le galline. Solo che questo sistema è costato una grave ferita a un adriese di 50 anni residente a Orticelli. L'uomo, infatti, si è trovato con una lama che gli si è infilata nell'addome, una lacerazione profonda e grave che ha richiesto l'arrivo dell'elisoccorso per il trasporto urgente all'ospedale di Padova.

Oltre ai sanitari del Suem, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Adria, per definire cosa sia accaduto, anche se alla luce di quanto si apprende, sarebbe stata appunto una lama di un macchinario che l'uomo aveva costruito in casa utilizzando un flessibile con appunto delle lame attaccate, che avrebbero sminuzzato il pane roteando vorticosamente tramite il flessibile. Una specie di macinino che però ha visto verosimilmente una lama staccarsi e colpire così il cinquantenne all'addome, provocandogli una grave ferita.