Rubens confessa il prestito a tasso da usura e chiede scusa alla vittima

ROVIGO - Una parziale ammissione dietro la fine degli arresti domiciliari: a spingere il giudice per le indagini preliminari Silvia Varotto ad alleggerire la misura cautelare nei confronti di Rubens Pizzo, che proprio oggi compie 45 anni, ci sarebbe infatti quella che viene definita “resipiscenza”, ovvero il riconoscimento dell’errore. Pizzo avrebbe anche inviato una lettera di scuse alla vittima, quella che nelle intercettazioni telefoniche compariva con il soprannome di “Sabrina”, una giovane donna di origini cinesi, C.Y., amministratrice di fatto di un’impresa di Bologna. E’ a lei, infatti, che secondo l’accusa avrebbe prestato 60mila euro nel giugno di un anno fa, chiedendone indietro il doppio in 8 mesi. La ricostruzione difensiva era sempre stata di una sostanziale coincidenza della somma prestata, 120mila euro, con quella richiesta indietro.PARZIALE AMMISSIONEL’ammontare del prestito non è stato oggetto di dichiarazioni confessorie da parte di Pizzo, che tuttavia avrebbe in qualche modo ammesso di aver praticato un interesse superiore a quelli consentiti. Oltre a questo, avrebbe offerto 5mila euro di risarcimento alla vittima e avrebbe manifestato la volontà di scegliere un rito alternativo, come il patteggiamento o l’abbreviato.OBBLIGO DI DIMORAUna serie di comportamenti che, seppur arrivati una settimana fa, dopo la chiusura delle indagini, avrebbero spinto il giudice per le indagini preliminari a ritenere attenuate le esigenze cautelari, disponendo quindi nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Rovigo, con il divieto di uscire di casa dalle 23 alle 7.