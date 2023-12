ROVIGO - Vincitori del grammy del gospel, lo Stellar Award, come miglior coro di gospel contemporaneo nel 2014, e con una nomination al Dove Award, il premio assegnato dalla Gospel music association (Gma) dedicato al settore della musica sacra, il Mount Unity Choir diretto da Earl Bynum sarà protagonista stasera a Rovigo del tradizionale concerto gospel di Natale al Teatro Sociale. L’appuntamento è alle 21, biglietti da 15 euro (loggione), e offrirà un’occasione imperdibile: il coro diretto da Earl Bynum è un ensemble di 10 elementi selezionati all’interno del Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church, la più importante chiesa battista della Virginia, attiva in molte iniziative culturali, sociali e filantropiche.

Produttore musicale, autore e insegnante, Bynum è anche la voce tenore solista del gruppo: noto come “Mr. International” per il rispetto che s’è conquistato in una carriera arrivata finora a 23 tour in Europa, Bynum è tra i più intraprendenti animatori della scena gospel della Virginia. È anche organizzatore di convention, festival e workshop, e il suo legame con Rovigo è di lunga data, perché l’organizzazione del concerto in cartellone al Sociale, in collaborazione con Ente Rovigo Festival, affonda le sue radici ai primi anni del nuovo millennio, quando “Mr. International” ebbe il compito di scovare talenti negli Stati Uniti da portare a Rovigo per condividere qui la magia della musica gospel.

QUESTO TOUR

Nel tour europeo 2023, il Mount Unity Choir diretto da Earl Matthew Bynum Jr. è formato da Tiffany Elliott e Alianna Smith (voci soprano), Cynthia Beckwith e Aisha Renee McCollum (voci contralto), Stephon Rodgers e Jewel Cherry (tenori), ed è completato dal tastierista Cedric Rouson, dal bassista Charity Zion Salom e da Simon Richardson alla batteria. Ensemble dinamico con influenze musicali che vanno dallo spiritual al gospel contemporaneo, dal rhythm and blues al jazz vocale, il coro è noto per gli arrangiamenti raffinati ed energici: risplende, così, per la grande capacità di coinvolgere il pubblico. Una qualità che si esalta nei concerti, e che nasce dalla gioia di diffondere il gospel nel mondo.

«Mentre qualcuno potrebbe chiedersi perché siamo diretti all’estero durante le festività di Natale - ha spiegato Earl Bynum -, io considero un privilegio cantare la vita e gli insegnamenti del mio Signore e Salvatore, Gesù Cristo, nel mese che celebra la sua nascita. Ed è ancor più vero quando incontri tra il pubblico persone che sono desiderose di ascoltare musica gospel. Così è veramente una benedizione essere tra chi è chiamato a portare il gospel in questo periodo dell’anno tra le genti d’Europa».

Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità dei biglietti telefonare al botteghino del Teatro Sociale allo 0425.25614.