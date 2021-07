Il gatto Rossini fa perdere le sue tracce, si mobilitano i fan: avvistamenti, segnalazioni e in un'ora lo riportano in piazza

ROVIGO - Amici del felino in apprensione per il gatto Rossini, i cui spostamenti sono monitorati dai suoi fan. Il bellissimo micione rosso, un vero personaggio a Rovigo, è praticamente sparito negli ultimi giorni e sulla pagina facebook a lui dedicata è apparso un allarme: «Attenzione. Negli ultimi giorni non sono arrivati aggiornamenti su Rossini. Se qualcuno lo ha visto è pregato di scrivere nei commenti il luogo e il giorno dell'avvistamento».

In sostanza gli amici di Rossini, che vive tranquillo visto che ha decine e decine di persone pronte ad accoglierlo e rifocillarlo, cominciano a preoccuparsi. E già sono iniziati ad arrivare i primi "report" che lo riguardano. «Cosa è successo al piccolo?» si chiede l'utente Debora. Tra le segnalazioni, quella di chi spiega di averlo avvistato negli ultimi giorni tra le via Mazzini e Bedendo, e di chi lo ha visto in una finestra con le grate mentre delle persone (evidentemente sospette!) lo accarezzavano.

Insomma molta apprensione ma dopo quasi un'oretta di segnalazioni ecco la fine dell'allarme: «Rossini è stato recuperato da Lavinia e Flavia ed ora si trova in piazza»: un messaggio rassicurante circondato da cuoricini. Ma subito dopo il commento di Cristina: «Incredibile ma era in via De Polzer. Stranissimo. Se qualcuno ha notizie su come possa essere arrivato così distante ci avvisi in messaggio privato. Grazie. Per il momento è stato trovato e riportato in centro città».

Il brigante si era fatto una passeggiata più lunga della norma e i suoi protettori si erano molto preoccupati. Rossini dovrà pensare di rinunciare a un po' di privacy e farsi vedere più spesso, garantendosi l'amore e i bocconi dei cittadini che vegliano su di lui.