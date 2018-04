Ecco Rossini, il gatto star del web con oltre settemila a-mici

di Marina Lucchin

ROVIGO - Altro che la cantante liricao la pallavolista. Il vero vip di Rovigo è, un felino con tanto diseguito da quasi 7mila utenti. Rosso, occhi ipnotici e, ultimamente, un po' morbido sui fianchi visto che con i suoi miagolii irresistibili rimedia cibo un po' da tutti, il gatto che ha conquistato il cuore dei polesani. Di recente è stato salvato dai vigili del fuoco perché, in una delle sue uscite esplorative, era rimasto intrappolato all'interno del vecchio carcere. E come tutti i vip è rimasto vittima anche di vicende imbarazzanti che l'hanno fatto finire in prima pagina. I pompieri, per farlo scendere dal tetto di una chiesa dove si era arrampicato, in pieno centro, hanno dovuto recuperarlo con un retino e il suo video haIl passato del famoso Rossini, chiamato così dai rodigini per via del suo colore, è. ma è stato perfino il testimonial nei cartelloni dell'ultima Fiera d'ottobre, evento simbolo di Rovigo.