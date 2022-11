FRATTA POLESINE - Le ospiti della Casa Sacra Famiglia, Centro servizi alla persona opera Don Guanella di Fratta Polesine, che ospita disabili e persone anziane non completamente autosufficienti, qualche mese fa hanno iniziato una collaborazione con la sezione di Legnago e della Bassa Veronese della Lega Nazionale per la difesa del cane. Il rapporto si è concretizzato in un progetto riabilitativo che ha visto le ospiti entusiaste per una esperienza positiva e bellissima, quello cioè di creare un laboratorio per la confezione di coperte per i cuccioli del canile. Il pensiero che tanti amici “pelosi” possono stare al caldo, ha entusiasmato le ospiti.



ENTUSIASMO

Dice la signora Maria: «Mi a gò lavorà volentiera e so drio lavorare ancora». Anche Ariella: «Sono stata felice e contenta per aver fatto le copertine per i cuccioli». I materiali utilizzati per il progetto sono stati donati dall’associazione e dalla Casa Sacra Famiglia. «Ringrazio tutti per questa opportunità - dice Elsa, ospite della Sacra Famiglia - perché anche i cani hanno bisogno di stare al caldo. Sono stata molto contenta di lavorare per questo progetto e voglio ringraziare le educatrici per averci insegnato come fare». «È stata una bella attività di gruppo - dice Noemi -e sono state fatte tante coperte. È sta davvero stata una bella esperienza».

Soddisfatti gli operatori della Casa Sacra Famiglia che hanno espresso la loro soddisfazione alla volontaria della sezione di Merlara della Lega per il cane Donatella Martinello venuta a ritirare le oltre venti coperte confezionate. «Queste coperte - dice la Martinello - servirannoper riscaldare e riparare dal freddo i cani del rifugio di Merlara, a anche di altri rifugi e associazioni che si occupano di recupero e cura di cani e gatti abbandonati. L’idea mi è venuta perché un’altra associazione mi aveva donato la lana. Sicuramente tornerò a proporre altre collaborazioni alle ospiti e agli operatori della Casa Sacra Famiglia, visto il loro interesse e la loro gioia nel prodigarsi per questa iniziativa». In segno di amicizia e di riconoscenza, l’associazione ha donato alle ospiti una pianta che abbellirà il laboratorio dove sono fatte le coperte.