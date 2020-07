Due donne del Basso Polesine positive al coronavirus ma non si tratta di nuovi focolai

ROVIGO - Salgono a 463 i polesani positivi al coronavirus dall'inizio della pandemia. Due le nuove positività registrate nelle ultime ore dovute a contatti stretti con persone positive. Si tratta di una donna del 1967, residente in Basso Polesine, venuta a stretto contatto con un positivo. E' asintomatica ed era già in isolamento domiciliare. L'altra persona è una donna del 1948, residente in Basso Polesine, per un contatto familiare di un caso positivo. Anche questa signira era già in isolamento domiciliare. “Anche questi due nuovi casi sono sporadici, legati a contatti stretti o familiari - ha detto il diurettore generale Antonio Compostella -. Non si tratta di focolai ma, comunque, il livello di attenzione deve rimanere elevato nei nostri comportamenti quotidiani”.

In tutte le Strutture residenziali extra ospedaliere del Polesine non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia sono 56.979. Le persone sottoposte a tampone sono 24.700. Fermo a 417 il totale dei guariti. Sono 10 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 138 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA