"Strage" di patenti ritirate nella Marca: 50 carabinieri sulle strade, week end di tolleranza zero

TREVISO - Weekend di controlli nel territorio della Marca trevigiana. I carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, nell’arco orario serale-notturno. Circa 25 le pattuglie messe in campo, con l’impiego di oltre 50 militari. Una ventina le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

A Treviso è stato denunciato un 57enne cittadino cinese residente in città, sorpreso, alla guida della sua autovettura, in stato di ebbrezza alcolica: patente ritirata.

A Conegliano denunciati sette automobilisti (un 22enne di Conegliano, un 42enne di Cordignano, un 47enne di Gorgo al Monticano, un 29enne di Godeva di Sant’Urbano, un 20enne di Marino di Piave, un 43enne di San Vendemiano ed una 33enne cittadina ecuadoriana residente a Conegliano), per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Per tutti patenti ritirate e due veicoli sequestri.

A Montebelluna denunciati sei utenti della strada (un 31enne cittadino rumeno, residente a Crocetta del Montello, un 27enne di Montebelluna, un 24enne di Romano d’Ezzelino, un 21enne di Giavera del Montello, un 52enne di Caerano di San Marco ed un 42enne di Volpavo del Montello), per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ritirate le patenti.

A Castelfranco denunciati due utenti della strada, un 58enne residente in provincia di Cagliari ed un 51enne residente a Possagno, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Anche per loro è scattato il ritiro della patente.

A Vittorio Veneto ritirata la patente a un 58enne residente a Cison di Valmarino, sempre per guida in stato di ebbrezza alcolica.