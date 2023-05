Elezioni amministrative. Superato il quorum, Daniele Menon è sindaco di Villamarzana

VILLAMARZANA - Quorum superato, Daniele Menon è sindaco di Villamarzana. L'affluenza alle urne ha toccato il 52,47%. Menon, 59 anni, sposato e con due figli, nell’ultimo anno ha ricoperto il doppio ruolo di vice sindaco e sindaco pro tempore, chiedendo al prefetto di non sciogliere il consiglio comunale, come sarebbe potuto accadere, dopo la scomparsa del sindaco Claudio Vittorino Gabrielli, accettando di proseguire per quasi un anno nel programma elettorale della lista civica Progresso e innovazione per Villamarzana.