Elezioni amministrative, l'affluenza alle 12 in Veneto non supera il 15%

49 comuni al voto, 2 capoluoghi di provincia. Le urne sono state aperte alle 7 di domenica 14 maggio e alle 15 di lunedì verranno chiuse definitivamente. La prima mattinata di voto ha visto l'affluenza non superare il 15% se non di pochissimo in due province, Belluno e Verona.

Ecco i dati dell'affluenza.

L'affluenza alle urne in Veneto alle 12

Alle 12 nelle 111 sezioni elettorali di Vicenza, uno dei due capoluoghi veneti chiamati alle urne insieme a Treviso, risulta aver votato il 13,53% degli elettori. Leggermente più bassa l'affluenza nel Trevigiano dove le sezioni sono 152: 12,97%.

Vanno al voto anche 4 comuni in provincia di Belluno (15,77%), 7 in provincia di Verona (15,34%), 10 in provincia di Padova (12,35%), 4 in provincia di Venezia (12,96%) e 4 in provincia di Rovigo (13,81%).

Andando a guardare più nel dettaglio, a Vicenza città l'affluenza è del 13,54%. A sfidarsi sono l'ex sindaco uscente Francesco Rucco per il centrodestra e Giacomo Possamai, capogruppo del Pd in Regione. In corsa anche Edoardo Bortolotto per i 5 stelle, lista civica per Claudio Cicero, Lucio Zoppello e Stefano Crescioli mentre Annarita Simone è sostenuta da Pci, Unione Popolare, La Comune e Partito del Sud. Spostandoci a Treviso, in città ha votato il 13,5% degli aventi diritto. La corsa vede in gara il sindaco uscente di centrodestra Mario Conte (Lega), Giorgio De Nardi (centrosinistra), Nicolò Rocco (terzo polo), Maurizio Mestriner (M5S) e Luigino Rancan (Popolo della famiglia).

A Vedelago (Treviso) ha votato il 13,52%, a Piove di Sacco (Padova) l'11,67%, a San Donà di Piave (Venezia) l'affluenza si attesta al 13,05%, a Villafranca di Verona al 15,57%.