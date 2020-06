Fronte Covid, un altro giorno senza nuovi contagiati. Muore 92enne negativizzata

ROVIGO – Contagi da coronavirus in Polesine sempre più verso l'azzeramento anche se va segnalato il decesso numero 36.

La situazione dei positivi residenti in Polesine rimane perciò inchiodata ai 451 casi da inizio epidemia).

E' deceduta una donna di 92 anni che si era negativizzata il 28 maggio. Ma purtroppo soffriva per altre patologie pregresse. Pur negativa da oltre venti giorni e la morte non è legata direttamente al Covid, trattandosi di stesso ricovero, ai fini statistici, il decesso va annoverato tra i decessi da coronavirus.

Rimane 1 ospite della Struttura di Fratta Polesine ancora positivo, per tutte le altre Strutture non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 42.558. Le persone sottoposte a tampone sono 21.040.

Ad oggi sono 65 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.



